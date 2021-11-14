Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Entführung an der Kletterwand

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 80vom 14.11.2021
Entführung an der Kletterwand

Entführung an der KletterwandJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 80: Entführung an der Kletterwand

21 Min.Folge vom 14.11.2021Ab 12

Constanze Warnekes Mann Hannes ist entführt worden. Sofort wollen sich Katja Hansen und Sebastian Thiele am Tatort, der Kletterhalle der Warnekes, umsehen. Dort überraschen sie einen Einbrecher, doch der kann entkommen. Ist er der Entführer? Als die Ermittler dieser Spur folgen, gerät Katja Hansen durch einen Hinterhalt selber in die Hände des Täters.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen