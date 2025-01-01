Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 92
22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen und Sebastian Thiele treffen auf die ängstlich umherirrende Evelyn Ziemann. Die junge Werbefachfrau ist auf der Flucht vor einem brutalen Vergewaltiger. In der Angst, erneut von dem Triebtäter heimgesucht zu werden, beauftragt Evelyn Ziemann Lenßen & Partner mit ihrem Schutz und der Suche nach dem Unbekannten. Doch die Jagt nach dem Vergewaltiger bleibt ergebnislos ...

