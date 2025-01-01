Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Heimliche Sexgeschäfte

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 107
Heimliche Sexgeschäfte

Heimliche SexgeschäfteJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 107: Heimliche Sexgeschäfte

22 Min.Ab 12

Eine Mandantin wird Opfer mehrerer Einbrüche. Die Ermittler nehmen die Spur auf und stoßen in einem Swingerclub auf einen Verdächtigen. Die Mandantin identifiziert den Mann als ihren Freund. Die Detektive finden heraus: Der Freund der Mandantin ist in schmierige Sexgeschäfte verwickelt und arbeitet heimlich als Callboy. Täuscht er seine Gefühle nur vor, um die Mandantin auszunehmen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen