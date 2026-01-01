Lenßen & Partner
Folge 124: Flucht aus Liebe
22 Min.Ab 12
Christian Storm wird durch einen anonymen Anruf auf eine Baustelle gelockt. Doch das Treffen ist eine Falle und der Ermittler entgeht dabei nur knapp einem Anschlag auf sein Leben. Die Spuren führen zu einem flüchtigen Häftling, den Christian Storm hinter Gitter gebracht hat. Auf der Suche nach dem Verdächtigen gerät der Ermittler erneut in Lebensgefahr.
