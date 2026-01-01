Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Flucht aus Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 124
Flucht aus Liebe

Flucht aus LiebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 124: Flucht aus Liebe

22 Min.Ab 12

Christian Storm wird durch einen anonymen Anruf auf eine Baustelle gelockt. Doch das Treffen ist eine Falle und der Ermittler entgeht dabei nur knapp einem Anschlag auf sein Leben. Die Spuren führen zu einem flüchtigen Häftling, den Christian Storm hinter Gitter gebracht hat. Auf der Suche nach dem Verdächtigen gerät der Ermittler erneut in Lebensgefahr.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen