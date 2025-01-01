Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die Todesbotschaft

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 138
Die Todesbotschaft

Die TodesbotschaftJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 138: Die Todesbotschaft

22 Min.Ab 12

Das letzte Lebenszeichen eines Mandanten ist ein Hilferuf per Videobotschaft. Die Ermittler finden heraus, dass in der Firma des Mandanten eine verzweifelte Mutter nach ihrer vermissten Tochter sucht. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem verschwundenen Mandanten und dem Mädchen? Haben die beiden kriminelle Machenschaften aufgedeckt und befinden sich nun in Lebensgefahr?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen