Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Kampf um Storms Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 144
Kampf um Storms Liebe

Kampf um Storms LiebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 144: Kampf um Storms Liebe

22 Min.Ab 12

Christian Storm hat sich Hals über Kopf in eine Edelhostess verliebt. Doch die Liebesbeziehung wird von einem Angriff auf den Ermittler überschattet: Auf dem Weg zu seiner Freundin wird er überfallen. Lenßen und Partner vermuten, dass der Chef der Geliebten hinter dem Anschlag steckt ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen