Lenßen & Partner
Folge 149: Skandal im Altenheim
22 Min.Ab 12
Der Großvater einer Mandantin ist aus dem Altenheim geflohen und seitdem spurlos verschwunden. Die Ermittler finden den Mann in einer Table-Dance-Bar, doch er weigert sich, zurück ins Heim zu gehen. Er behauptet, dass man ihn dort vergiften will. Lenßen und Partner ermitteln im Altenheim zunächst erfolglos. Hat sich der Großvater den Giftanschlag nur ausgedacht?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1