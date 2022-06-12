Verhängnisvoller UrlaubsflirtJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 152: Verhängnisvoller Urlaubsflirt
Folge vom 12.06.2022
Die Mandantin ist verzweifelt: Sie ist von einer Urlaubsbekanntschaft schwanger, doch der Kindsvater ist verschwunden. Nun sollen Lenßen und Partner helfen. Auf der Suche nach dem Mann geraten die Ermittler in einen Sumpf aus Drogen und üblen Machenschaften. Als sie den Kindsvater endlich finden, decken sie eine schreckliche Wahrheit auf ...
