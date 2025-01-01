Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 6Folge 184
Folge 184: Immer Ärger mit der Liebe

22 Min.Ab 12

Ein Mandant wird seit Wochen terrorisiert. Allem Anschein nach versucht jemand vehement, das neu gefundene private Glück des wohlhabenden Restaurant-Besitzers zu zerstören. Eine Eifersuchtstat? Die zahlreichen weiblichen Bekanntschaften des Mandanten fallen ins Visier der Ermittler.

SAT.1
