Lenßen & Partner
Folge 192: Du sollst nicht Ehe brechen
22 Min.Folge vom 29.07.2022Ab 12
Eine Frau wendet sich an Lenßen & Partner, weil sie sich von der Polizei nicht ausreichend geschützt fühlt. Nicht nur, dass sie miterleben musste, wie ihr Blind Date umgebracht wurde: Die Attentäter haben sie erkannt und verfolgen sie! Während die Polizei an der Aussage der Mandantin zweifelt, decken Lenßen & Partner ein grausames Verbrechen auf ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1