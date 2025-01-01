Lenßen & Partner
Folge 34: Blutige Begierde
23 Min.Ab 12
Ein perverser Triebtäter verschleppt wehrlose Prostituierte. Ein Opfer kann den Fängen des skrupellosen Sexmörders in letzter Minute entkommen. Die junge Frau bittet Lenßen & Partner ihren Peiniger zu finden. Getarnt als Prostituierte ermittelt Sandra Nitka in einem Bordell und gerät dabei selbst in große Gefahr ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1