Lenßen & Partner

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 59
Folge 59: Der perverse Staatsanwalt

22 Min.Ab 12

Ein Paparazzo und ein Staatsanwalt sind auf ein Geheimnis in einem Obdachlosenheim gestoßen. Dann wird der Paparazzo entführt und kurz darauf wird auf den Staatsanwalt geschossen. Als Sebastian Thiele nach Beweisen sucht, um die Anschläge aufzuklären, wird er brutal niedergeschlagen. Können Lenßen & Partner das Geheimnis lüften?

