SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 66vom 10.04.2022
Folge 66: Tödliche Beichte

22 Min.Folge vom 10.04.2022Ab 12

Ein Pfarrer hat eine beunruhigende Beichte entgegengenommen. Ein Unbekannter will im Vorfeld Absolution, um dann einen Mord zu begehen. Die Ermittler können den Verdächtigen ausfindig machen, doch ihm gelingt die Flucht. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt: Als die Detektive den Flüchtigen stellen wollen, werden sie Zeugen eines schrecklichen Verbrechens.

