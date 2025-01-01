Verhängnisvoller HeiratsschwindelJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 74: Verhängnisvoller Heiratsschwindel
22 Min.Ab 12
Die Ermittler sind einem Heiratsschwindler auf der Spur. Er lockt eine Frau nach der anderen in eine Falle und bringt sie um ihr gesamtes Vermögen. Dann wird der Heiratsschwindler entführt. Haben sich die Frauen gegen ihn verschworen und wollen sich an ihm rächen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1