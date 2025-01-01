Lenßen & Partner
Folge 79: Mord aus Sexgier
22 Min.Ab 12
Ein Mandant erhält Drohbriefe: Er soll getötet werden, wenn er seine heimliche Affäre nicht beendet. Die Spur führt zu seinem schwerkriminellen Schwager. Als sich dieser mit der Frau des Mandanten im Geheimen trifft, kommt es zu einer Katastrophe: Eine vermummte Gestalt erschießt den Schwager und verschwindet ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1