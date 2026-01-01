Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Castingluder auf dem Laufsteg

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 86
Castingluder auf dem Laufsteg

Castingluder auf dem LaufstegJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 86: Castingluder auf dem Laufsteg

22 Min.Ab 12

Ein Modelmanager veranstaltet ein Casting. Unter den Models herrscht großer Konkurrenzkampf. Plötzlich erhält der Manager Drohbriefe. Bei ihren Ermittlungen decken die Detektive auf, dass der Mandant ein Verhältnis mit allen drei Models hat. Kurz darauf ist er tot. Hat seine Ehefrau ihren untreuen Mann aus Eifersucht ermordet?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen