Blutige Drohung

SAT.1Staffel 1Folge 72
Folge 72: Blutige Drohung

23 Min.Ab 12

Supermarktverkäuferin Verena Schubert ist geschockt: Jemand ist in ihre Wohnung eingedrungen und hat blutige Schweinefüße in ihrer Küche hinterlassen! Verena verdächtigt ihren drogensüchtigen Ex-Freund Andreas. Sie hatte ihn vor die Tür gesetzt, weil er sie beklaut hatte. Doch als Verena kurz darauf einen ganzen Schweinekopf samt Morddrohung in ihrem Bett findet, fällt der Verdacht auf ihren Kollegen, einen Metzger. Ist enttäuschte Liebe der Grund für die blutigen Drohungen?

