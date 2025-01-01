Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 13
23 Min.Ab 12

Irene Winzek bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Nach einem Streit hat sie ihre 18-jährige Tochter Maja vor die Tür gesetzt. Nun fehlt von dem Mädchen jede Spur. Kurz vor ihrem Verschwinden hatte Maja offensichtlich ein Date mit einem fremden Mann aus dem Internet. Die Ermittler sind alarmiert! Lara trifft sich als Lockvogel mit dem ominösen "Gentleman 04" - ein verheirateter Mann auf der Suche nach schnellem Sex. Hat er mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun?

