Lenßen
Folge 12: Blind Date
24 Min.Ab 12
Anja Hammers Schwester Claudia ist verschwunden. Panisch wendet sie sich an Ingo Lenßen und sein Team. Im Laufe der Ermittlungen lernt die Mandantin ihre Schwester von einer ganz anderen Seite kennen: Kaufsucht, Schulden und Sex-Dates prägen das Leben der vermissten Claudia. Hat der dubiose "Lover Nr.1", den sie im Internet kennenlernte, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Dann dringt auch noch ein Geldeintreiber in die Wohnung der Schwester ein ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1