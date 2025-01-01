Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Dritte Halbzeit

SAT.1Staffel 1Folge 1
Dritte Halbzeit

Dritte HalbzeitJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 1: Dritte Halbzeit

23 Min.Ab 12

Ein scheinbar harmloser junger Mann rutscht in die radikale Hooligan-Szene ab. Seine verzweifelte Mutter sucht die Schuld bei sich. Um Dennis vor dem Gefängnis zu bewahren, hängen sich Lenßen und seine Ermittler an dessen Fersen. Doch der junge Mann lässt niemanden an sich heran. Er scheint immer tiefer in den Sumpf aus Gewalt und illegalen Machenschaften zu geraten. Warum hat sich Dennis so verändert?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen