Lenßen
Folge 10: Nadia - verzweifelt gesucht
23 Min.Ab 12
Die verzweifelte Jennifer Decker wendet sich an Ingo Lenßen: Ihre fünfjährige Tochter Nadia ist spurlos verschwunden. Während einer Gerichtsverhandlung hatte sie das kleine Mädchen in die Obhut ihrer Babysitterin gegeben - und die ließ Nadia nur für ein paar Minuten am Essener Hauptbahnhof aus den Augen. Ein Überwachungsvideo schürt die schlimmsten Befürchtungen der Mandantin: Ihre Tochter wurde offensichtlich von einem Unbekannten entführt. Aber wer ist der Mann?
Lenßen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1