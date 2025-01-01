Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 17
22 Min.Ab 12

Jürgen Gerber befürchtet, dass seine Frau Silke ihn betrügt. Ingo Lenßen und sein Team observieren die Ehefrau und finden dabei tatsächlich heraus, dass sie ein Doppelleben führt: Offensichtlich trifft sie sich mit einem fremdem Mann und wird von ihm für den Sex bezahlt. Arbeitet die Ehefrau des Mandanten heimlich als Prostituierte? Jürgen Gerber ist kurz davor, die Fassung zu verlieren - und die Ermittler können gerade noch verhindern, dass er einen großen Fehler begeht ...

