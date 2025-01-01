Lenßen
Folge 8: Leistungskurs Sex
23 Min.Ab 12
Eine Lehrerin wird gemobbt! Ihr besorgter Ehemann bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Doch Tatjana Tauber lehnt jede Hilfe ab. Die Ehe droht sogar daran zu zerbrechen. Lenßens Ermittler schleust sich undercover in die Terror-Schule ein. Tatsächlich ist der Job der Lehrerin ein Albtraum! Eine fiese Gang hat an der Schule das Sagen. Aber warum wehrt sich die Lehrerin nicht gegen die Attacken ihrer Schüler? Die Ermittler lüften schließlich ein dunkles Geheimnis der Frau ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1