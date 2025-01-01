Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen

Die verschwiegene Tochter

SAT.1Staffel 1Folge 18
Folge 18: Die verschwiegene Tochter

23 Min.Ab 12

Heike Willecke wendet sich besorgt an Ingo Lenßen. Ihr Vater bedient sich privat an den Geschäftskonten des familieneigenen Friseursalons. Sie ist sich sicher, dass ihr Vater das Geld mit Prostituierten verjubelt - und das, wo seine Frau im Sterben liegt! Die Ermittler observieren den Mann. Tatsächlich gehen in dem Salon Prostituierte ein und aus. Außerdem trifft er sich heimlich mit einer jungen Frau, der er Geld zusteckt. Was treibt der Mann hinter dem Rücken seiner Familie?

