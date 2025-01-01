Poke Bowl Rezept mit Lachs - So schmeckt HawaiiJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Poke Bowl Rezept mit Lachs - So schmeckt Hawaii
Da kommt Urlaubsgefühl auf! Poke Bowls sind der neuste Food Trend aus Hawaii und Kalifornien ¿¿ Dort werden diese Sushi - ähnlichen Rezepte als Street Food an jeder Ecke verkauft. Dieses Rezept mit Lachs in einer tollen asiatischen Marinade und Avocado ist super einfach zuhause nachzumachen.
