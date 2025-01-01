Süßkartoffel Pommes - So werden sie knusprigJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Süßkartoffel Pommes - So werden sie knusprig
Ich zeige euch wie man knusprige Süßkartoffel Pommes aus dem Backofen macht. Frittieren werde ich bei diesem Rezept auch, um euch die Unterschiede der beiden Rezepte zu zeigen. So werden sie lecker knusprig und goldbraun!
