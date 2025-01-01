Gesunde Wraps mit Kichererbsen! [+ Hummus Rezept]Jetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 16: Gesunde Wraps mit Kichererbsen! [+ Hummus Rezept]
10 Min.Ab 6
Wir machen heute super leckere und vegane Wraps mit Kichererbsen, die richtig lecker gewürzt werden! Zudem zeige ich euch mein Lieblings Hummus Rezept, das ihr unbedingt kennen solltet!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH