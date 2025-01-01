Gebratener Reis mit Gemüse - Wie beim AsiatenJetzt kostenlos streamen
Folge 13: Gebratener Reis mit Gemüse - Wie beim Asiaten
8 Min.Ab 6
Gebratener Reis mit Gemüse eignet sich super gut als schnelles Essen, falls du mal wieder nicht zum einkaufen gekommen bist, oder einfach zu viel Reis gekocht hast. Zudem kannst du ihn dir super auf deinen eigenen Geschmack abstimmen, wenn du ihn selbst machst.
