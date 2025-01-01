Gebratene Nudeln wie beim AsiatenJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 15: Gebratene Nudeln wie beim Asiaten
4 Min.Ab 6
Gebratene Nudeln kann man sich auch super selber machen, ohne dazu zum Asia Imbiss zu müssen. Super lecker, mit viel Gemüse vegetarisch oder auch mit Hähnchenfleisch. Die Asia Nudeln sind auf jeden Fall eins der einfachsten Wok Gerichte, die ich kenne.
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH