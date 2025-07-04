10-Minuten Pasta mit Bärlauch Pesto!Jetzt kostenlos streamen
Folge 126: 10-Minuten Pasta mit Bärlauch Pesto!
8 Min.
Let's Cook: Knoblauch-Fans aufgepasst! Heute gibt's eine Schnelle Pasta mit Bärlauch Pesto, das wir selber machen. Geht auch super einfach, denn das Rezept für selbstgemachtes Pesto ist ganz simpel.
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH