Die Perfekte Pizza zuhause. Tipps vom Experten zum Pizzastein
Folge 192: Die Perfekte Pizza zuhause. Tipps vom Experten zum Pizzastein
17 Min.
Let's Cook: So gut wie in Neapel! Wir machen gemeinsam mit den Jungs von Esprevo die perfekte Pizza selber im normalen Haushaltsofen mithilfe vom Pizzastein
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH