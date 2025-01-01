Kartoffelauflauf mit gerösteter PaprikasauceJetzt kostenlos streamen
Folge 22: Kartoffelauflauf mit gerösteter Paprikasauce
6 Min.
Dieses Kartoffelauflauf Rezept gehörte sofort zu meinen absoluten Favoriten! Die Kombination mit der gerösteten Paprikasauce und dazu noch mit Käse überbacken, ist ein absoluter Traum. Kocht ihn unbedingt nach, geht super einfach!
