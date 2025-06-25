Eier & Spargel zuhause? Dann probier mal das!Jetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 232: Eier & Spargel zuhause? Dann probier mal das!
8 Min.
Let's Cook: Irgendwo zwischen Omelett und spanischer Tortilla liegt Fritatta! Eine super leckere Eierspeise, die wir heute mit Spargel kochen. Schmeckt zum Frühstück oder als schnelles Abendessen !
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH