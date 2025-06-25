So hast du Aubergine noch nie gegessen! (Geschmacks-Explosion!)Jetzt kostenlos streamen
Folge 234: So hast du Aubergine noch nie gegessen! (Geschmacks-Explosion!)
6 Min.
Let's Cook: Diese gedämpfte Aubergine mit Unagi Sauce ist eine tolle vegane Alternative zu dem klassischem japanischen Rezept mit Aal. Die Sauce ist ein echter Traum und funktioniert mit anderem Gemüse auch super!
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH