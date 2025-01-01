4 Tapas Rezepte für einen Abend mit FreundenJetzt kostenlos streamen
Folge 35: 4 Tapas Rezepte für einen Abend mit Freunden
18 Min.
Tapas & Wein sind die perfekte Kombination für einen gemütlichen Abend mit Freunden. Ich zeige euch 4 einfache Tapas Rezepte, die ihr schnell vorbereiten könnt, auch wenn eure Freunde schon auf dem Weg sind! Die flambierte Chorizo ist mein Favorit
