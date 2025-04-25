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Let's Cook

Ofengemüse, das immer funktioniert!

just cookingStaffel 1Folge 63vom 25.04.2025
Ofengemüse, das immer funktioniert!

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Folge 63: Ofengemüse, das immer funktioniert!

9 Min.Folge vom 25.04.2025

Let's Cook: So einfach wie es nur geht: Ofengemüse mit Kartoffeln und Fenchel ist eins dieser schnellen Rezepte, die es bei mir an Tagen gibt, an denen ich eigentlich gar nicht kochen möchte :D

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