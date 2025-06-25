Einfacher Kartoffelsalat, der immer gelingtJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 98: Einfacher Kartoffelsalat, der immer gelingt
9 Min.Ab 6
Let's Cook: Diesen einfachen Kartoffelsalat habe ich in Belgien kennen gelernt. Er heißt "Salade ligeoise" und ist ein Kartoffelsalat mit Essig, grünen Bohnen und Speck. Super lecker und einfach zu kochen!
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH