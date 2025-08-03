Liebesg'schichten und Heiratssachen (4/10)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.08.2025: Liebesg'schichten und Heiratssachen (4/10)
Um viel Herz und Gefühl geht es in der neuen Folge, in der wieder sechs Singles bereit sind, das große Liebesglück zu finden. Nina Horowitz porträtiert die Singles in gewohnt humorvollen und berührenden Gesprächen. Inhalt: Um viel Herz und Gefühl geht es in der vierten Folge, in der wieder sechs Singles bereit sind, das große Liebesglück zu finden. In humorvollen und berührenden Gesprächen porträtiert Gestalterin Nina Horowitz die drei Damen und drei Herren im Alter zwischen 45 und 76 Jahren, die diesmal aus Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und Kärnten kommen. Bereit für eine neue Liebe ist etwa die Niederösterreicherin Susanne, 54, deren Wunschpartner einen guten Orientierungssinn haben soll – nicht nur im Leben, sondern auch beim gemeinsamen Schwammerlsuchen im Wald. Aus Niederösterreich kommt auch Daniel, 46, dessen Wünsche noch größer sind: Am liebsten würde er sich mit der passenden Frau an seiner Seite den Traum von der eigenen Familie erfüllen – und zu seinen vielen Tattoos würden dann nur mehr die Namen seiner Zukünftigen und der gemeinsamen Kinder kommen. Gerti, 72, aus Oberösterreich sucht einen Mann, der nicht nur frei im Herzen ist, sondern auch im Kalender, denn mit ihm möchte sie gerne auf weite Reisen gehen – und beim Richtigen scheut sie auch nicht davor zurück, ein zweites Mal in ihrem Leben „Ja“ zu sagen. Der lebenslustige Alois aus der Oststeiermark, 76 Jahre, ist auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft auf Augenhöhe, in der auch all seine Hobbys und Leidenschaften wie der Tanzsport, der Modellflug, das Wohnmobil-Fahren und sein Husky auf Begeisterung treffen. Lust auf einen Neuanfang hat auch die in Oberösterreich lebende gebürtige Steirerin Burgi, 47: Sie hat zwar eine Schwäche für griechische und italienische Männer, aber das Wichtigste in einer neuen Beziehung ist für sie, dass ihr zukünftiger Partner sie respektvoll und fürsorglich behandelt. Der 45-jährige Petz aus Kärnten, der eigentlich Patrick heißt, möchte eine Frau mit viel Herz und Gefühl finden: „Liebe ist für mich, wenn ich jemandem in die Augen schaue und merke, dass das der Mensch ist, mit dem ich jeden Tag munter werden will.“ Bildquelle: ORF/Talk TV/Wout Kichler