Liebesg'schichten und Heiratssachen (2/10)
Liebesg'schichten und Heiratssachen
Folge vom 20.07.2025: Liebesg'schichten und Heiratssachen (2/10)
Lustige und berührende Gespräche mit Menschen, die ihrer Einsamkeit die Stirn bieten: Nina Horowitz begleitet wieder Singles bei der Suche nach der großen Liebe. Inhalt: In der zweiten Folge hofft Sylvia aus Wien bei den „Liebesg’schichten“ auf einen echten Gentleman, der sie verwöhnt. Horst aus Oberösterreich sucht seine neue Herzdame, die ehrlich und treu ist; Elisabeth aus der Steiermark hofft einen tanzfreudigen Mann zu finden, in dessen Armen ihr vor lauter Verliebtheit ganz schwindelig wird. Die zukünftige Partner in von Roland aus der Steiermark sollte wie er ebenfalls auf ihr Äußeres achten, für Astrid aus Kärnten sollte der neue Partner spontan, lustig, humorvoll, geduldig, großzügig, tolerant und verständnisvoll. Für den Niederösterreicher Hari sind Frauen besonders mit Lachfalten attraktiv – für ihn ein Zeichen von Lebensfreude. Bildquelle: ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner