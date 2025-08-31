Liebesg'schichten und Heiratssachen (8/10)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 31.08.2025: Liebesg'schichten und Heiratssachen (8/10)
Liebe statt Einsamkeit! Nina Horowitz begleitet in der jüngsten Folge wieder sechs einsame Herzen auf ihrem Weg zum großen Liebesglück. Inhalt: Diesmal wollen je drei beziehungswillige Damen und Herren aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark mit Hilfe der Sendung ihr ganz persönliches Lebensglück finden. So etwa die Wienerin Johanna, die von einem Kavalier der alten Schule träumt, der sie aus der Einsamkeit befreit; der Wahl-Wiener Oliver sehnt sich nach einer neuen Frau fürs Leben, für die Toleranz kein Fremdwort ist; die dritte Wienerin im Bunde ist Hildegard, die bei einem neuen Partner Wert auf Stil, Weltoffenheit und Liebe zur Natur legt; Anita aus dem Mostviertel ist auf der Suche nach einem freundlichen, sportlichen Mann, mit dem sie einen Neuanfang wagen kann; aus Niederösterreich kommt auch Hans, der eine Frau zum Gemeinsam-Alt-Werden sucht und dabei großen Wert auf Treue legt; und schließlich Ernst aus der Steiermark, der bei der Wahl der neuen Partnerin auch auf die Gunst der Sterne vertraut. Bildquelle: ORF/Talk TV/Wout Kichler