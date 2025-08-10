Liebesg'schichten und Heiratssachen (5/10)Jetzt kostenlos streamen
Vom harmoniesuchenden Kärntner bis zur lebenslustigen Salzburgerin: Zur Halbzeit der Staffel öffnen wieder sechs Singles ihr Herz – und hoffen auf das große Liebesglück. Inhalt: Sechs weitere einsame Herzen porträtiert die „Kupplerin der Nation“ Nina Horowitz zur Halbzeit der neuen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison. In Folge fünf kommen die drei Damen und drei Herren im Alter zwischen 48 und 81 Jahren aus Wien, Niederösterreich, Salzburg und Kärnten. Auf der Suche nach dem großen Liebesglück ist etwa die lebenslustige Salzburgerin Renate, 68, die sich nach einem jüngeren Partner sehnt, der bei ihren Hobbys wie Reisen und Golfspielen mithalten kann. Ihr Landsmann Josef, 60 „plus“, wünscht sich eine harmonische Beziehung mit einer umgänglichen Dame – ganz ohne Zickerei und Eifersucht. Die 48-jährige Transfrau Nina aus Wien hält Ausschau nach ihrem ganz persönlichen Lebensmenschen: einer offenen, spontanen und positiven Person – das Geschlecht spielt dabei keine Rolle. Der kunstsinnige Felix aus Niederösterreich, 71 Jahre, träumt von einer herzlichen Beziehung mit einer humorvollen Frau. Linde aus dem Weinviertel, mit ihren 81 Jahren älteste Kandidatin der Staffel, möchte einen Mann kennenlernen, der genauso fröhlich ist wie sie und sich von ihrer Leidenschaft fürs Tanzen und die Musik anstecken lässt. Und der Kärntner Manfred, 61, sucht seine Herzdame, mit der er Stunden der Zweisamkeit und Zärtlichkeit verbringen kann – knisternde Erotik inklusive. Bildquelle: ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner