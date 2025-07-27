Liebesg'schichten und Heiratssachen (3/10)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.07.2025: Liebesg'schichten und Heiratssachen (3/10)
Nina Horowitz besucht wieder sechs Singles, die nicht länger alleine bleiben wollen. Mit Schmäh, Gefühl und ganz viel Persönlichkeit erzählen sie, wer sie sind und wen sie sich an ihrer Seite wünschen. Inhalt: In Folge drei besucht Nina Horowitz sechs weitere partnersuchende Singles, die diesmal in Wien, Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark zu Hause sind. Die drei Damen und drei Herren im Alter zwischen 33 und 80 Jahren eint die Sehnsucht nach dem großen Liebesglück. Und – wie die 80-jährige Kärntnerin Helga sagt – ist eines ganz klar: „Liebe fällt ja nicht vom Himmel!“. Dafür müsse man schon sein Herz öffnen und bereit sein. Ein besonders großes Herz hat der zweite Kärntner der Runde, der 49-jährige David zu vergeben: Er hat keine Lust mehr darauf, auf Feiern der ewige „Single-Onkel“ zu sein, und sucht eine Partnerin auf Augenhöhe. Die aus der Steiermark kommende Alena, mit 33 die jüngste Kandidatin der neuen Staffel, möchte sich mit dem richtigen Mann gar ein neues Leben aufbauen – wenn alles passt, kann sich die Mutter eines Sohnes sogar vorstellen, gemeinsam Kinder zu bekommen. Für den 72-jährigen Albert aus Wien sollte die neue Frau an seiner Seite ein Herz haben wie ein Bergwerk und mit ihm übers Eis tanzen – auch wenn es noch so dünn ist. Aus Niederösterreich kommen Manuela und Gregor: Die 59-jährige glaubt an die Kraft der Seelen, daher findet sie an einem Mann erotisch, wenn er ihr tief in die Augen sieht und dabei ihre Seele erblickt. Und der 50-jährige Singe-Mann wünscht sich eine Frau, die mit sich selbst im Reinen ist: „Nur wer auch ohne Beziehung glücklich ist, kann gemeinsam noch glücklicher werden“, weiß er. Bildquelle: ORF/Talk TV/Wout Kichler