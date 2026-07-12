Liebesg'schichten und Heiratssachen (1/10)Jetzt kostenlos streamen
Liebesg'schichten und Heiratssachen
Folge vom 12.07.2026: Liebesg'schichten und Heiratssachen (1/10)
Herzklopfen garantiert: Nina Horowitz begleitet zum Auftakt der Jubiläumsstaffel wieder sechs Singles auf der Suche nach dem großen Liebesglück. Start der 30. Staffel der beliebten Kuppelsendung: In der ersten Folge sucht Silvana sucht ihre große Liebe und dabei ist ihr nicht nur die Chemie besonders wichtig. Otto wünscht sich noch einmal eine Partnerin an seiner Seite, die lieb und treu ist, Brigitta neuer Mann an ihrer Seite sollte deutlich jünger ist als sie und Bäckermeister Michl würde für die große Liebe aus Tiroler sogar in den Osten Österreichs ziehen. Karin sucht die Frau, die ihr Herz erwärmt und für den sportlichen und musikalischen Daniel ist ein schönes Lächeln seiner zukünftigen Partnerin sehr wichtig. Bildquelle: ORF/Talk TV/Wout Kichler