Liebesg'schichten und Heiratssachen (4/10)Jetzt kostenlos streamen
Liebesg'schichten und Heiratssachen
Folge vom 02.08.2026: Liebesg'schichten und Heiratssachen (4/10)
45 Min.Folge vom 02.08.2026
Mit Witz, Charme und romantischen Erwartungen starten sechs Singles in ein neues Liebesabenteuer. Formel-1-Fan Bernhard sucht keine Poleposition, sondern die Frau fürs echte Leben, Sabine wünscht sich einen Partner wie einen Fels in der Brandung und zwischen Jagd, Natur und Mundharmonika sucht Norbert seine Traumfrau. Vernissage und Museumsbesuch stehen bei Heidi auf dem Date-Plan, sie sucht keinen Macho, sondern einen echten Herzensmenschen. Ob Windsurfen oder Walzer, Elmar hofft auf eine sportliche Frau mit Energie und Lebenslust und für Vera zählt ein freundliches Lächeln und Herz mehr als perfekte Äußerlichkeiten.
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Copyrights:© Season 1: ORF 2