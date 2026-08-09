Liebesg'schichten und Heiratssachen (5/10)Jetzt kostenlos streamen
Liebesg'schichten und Heiratssachen
Folge vom 09.08.2026: Liebesg'schichten und Heiratssachen (5/10)
43 Min.Folge vom 09.08.2026
Sechs Singles, sechs Hoffnungen: Zwischen Karaoke, Schnitzel-Fetisch und Kerzenlicht beginnt die Suche nach der Liebe. In der fünften Ausgabe von "Liebesg’schichten und Heiratssachen" begleitet Nina Horowitz sechs Singles bei der Suche nach einer neuen Liebe. Marianne, Wolfgang, Gitti, Hannes, Binerl und Tobias erzählen offen von vergangenen Beziehungen, ihren Wünschen und Vorstellungen vom idealen Partner. Humor, Ehrlichkeit, Romantik und gemeinsame Interessen stehen dabei im Mittelpunkt. Trotz unterschiedlicher Lebensgeschichten hoffen alle auf eine ehrliche und erfüllte Partnerschaft. Bildquelle: Talk TV/Gustl Gschwantner
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2