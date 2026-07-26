Liebesg'schichten und Heiratssachen (3/10)Jetzt kostenlos streamen
Liebesg'schichten und Heiratssachen
Folge vom 26.07.2026: Liebesg'schichten und Heiratssachen (3/10)
45 Min.Folge vom 26.07.2026
Sechs Singles suchen ihr Glück: Mit Humor, Romantik und Herz auf dem Weg zur großen Liebe. In der dritten Ausgabe von "Liebesg’schichten und Heiratssachen" stellt Nina Horowitz wieder sechs Singles vor, die auf ihr großes Liebesglück hoffen: Rea sucht einen Partner mit Humor, Herz, nur bei Knoblauch gibt es allerdings eine Kuschelpause, bei Markus wird Romantik großgeschrieben und für Jutta braucht der perfekte Mann vor allem Humor. Für den Steirer Gigi zählt beim Aussehen seiner Wunschpartnerin vor allem Natürlichkeit, Marti sucht keinen perfekten Look, sondern einen gepflegten Mann mit Stil und Lebensfreude und Wolfi sucht eine natürliche Frau mit Humor, Herz und Lust auf gemeinsame Abenteuer. Bildquelle: ORF/Talk TV/Wout Kichler
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