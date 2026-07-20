Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 20.07.2026: Die Planung schreitet voran
45 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6
Inmitten von Hochzeitsstress, Tourette-Tics und Familienchaos kommt Baylens und Colins Planung endlich voran. Während sie sich in romantische Locations mit Pferden, Alpakas und Käse-Brunnen verliebt, sorgt der Preis-Schock bei ihm fast für einen Herzstillstand. Gleichzeitig geraten Zukunftsfragen stärker in den Fokus: Colin träumt von einer Karriere als Makler, doch Baylens Eltern machen sich Sorgen um die finanzielle Sicherheit. Dazu kommen emotionale Gespräche über Zwangsstörungen in der Verwandtschaft, peinliche Tics beim Kennenlernen der Schwiegerfamilie, und die Frage, wer bei der Hochzeit mitreden darf.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.