Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 27.07.2026: Der Sportkurs
44 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6
Baylen und Colin wollen sich für ihre Hochzeit in Form bringen, doch ein klassisches Fitnessstudio kommt für Baylen wegen ihrer Zwangsstörung nicht infrage. Also muss eine kreative Alternative her. Die Lösung: Hobby Horsing, wo mit Steckenpferden galoppiert, gesprungen und trainiert wird, als stünde ein echtes Turnier bevor. Zwischen schweißtreibenden Übungen, peinlichen Erinnerungen und viel Gelächter testen die Verlobten ihre Fitness auf recht ungewöhnliche Weise. Doch auch abseits des Parcours bleibt der Druck hoch: Neben Gästelisten und Budgetplanung für die Hochzeit steht ein heikles Gespräch bevor.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.