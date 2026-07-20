Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 20.07.2026: Die Suche geht weiter
44 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6
Eigentlich wollten Baylen und Colin nur eine Hochzeitslocation finden – doch plötzlich stehen Familienkonflikte, Paartherapie und eine völlig überdrehte Verlobungsparty im Mittelpunkt. Es wächst der Druck, endlich eine Entscheidung zu treffen. Gleichzeitig sorgt die Paartherapie für unangenehme Wahrheiten über Grenzen, Abhängigkeit und den starken Einfluss ihrer Eltern. Besonders Colin fühlt sich zunehmend bevormundet – doch Baylen will ihre Familie auf keinen Fall verletzen. Und je spektakulärer die Verlobungsparty wird, desto schwerer fällt es den beiden, die Gartenhochzeit endgültig auszuschließen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.