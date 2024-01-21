Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

ServusTVStaffel 4Folge 2vom 21.01.2024
Folge 2: Neuwahlgerüchte: Bricht die ÖVP die Koalition?

67 Min.Folge vom 21.01.2024

Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Katharina Mittelstaedt, leitende Redakteurin Innenpolitik beim „Standard", Laura Sachslehner, ÖVP-Rebellin und Autorin, Norbert Bolz, Medienphilosoph und Robert Misik, Publizist.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

ServusTV
Alle 6 Staffeln und Folgen