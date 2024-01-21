Neuwahlgerüchte: Bricht die ÖVP die Koalition?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 2: Neuwahlgerüchte: Bricht die ÖVP die Koalition?
67 Min.Folge vom 21.01.2024
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Katharina Mittelstaedt, leitende Redakteurin Innenpolitik beim „Standard“, Laura Sachslehner, ÖVP-Rebellin und Autorin, Norbert Bolz, Medienphilosoph und Robert Misik, Publizist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 6 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0